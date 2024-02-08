蔡政府昨（7）日突襲式宣布赴中國大陸旅行團喊卡，要求旅遊業者即日起停止攬客，國民黨開記者會為業者及消費者發聲，痛批政府政策光速跳票，嚴重欺騙、玩弄業者與消費者。中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝表示，希望有關單位提供合理的解釋，如果沒有善意回應，業界不排除在520上街抗議。

旅遊業者怒吼「520上街抗議」！ 不滿赴陸團突遭卡炸鍋了 @ChinaTimes

吳雁輝表示，這項宣布讓業者雞飛狗跳，4至6月是往大陸的旺季，尤其6月份已經收客七、八成了，有些比較特殊的旅遊景點更是7、8月都已經收訂，這些糾紛如何善了？呼籲相關單位儘速提供業界說明。

吳雁輝並質疑，禁團令的法律基礎必須釐清，先前因為疫情，但目前防疫特別條例已經廢止；發展觀光條例則是僅限於旅行社經營管理，若擴大到禁止旅行社組團去某些區域，可能已逾越法律；又如果依據兩岸條例，該條例對於旅遊業組團赴陸並未限制，希望有關單位提供合理的解釋，如果沒有善意回應，業界不排除在520上街抗議。

台北市觀光協會理事長陳怡璇表示，交通部貿然的宣布引發業者強烈憤怒，好不容易等到疫情結束，卻仍維持不合理的禁團令，許多業者是靠大陸專線，甚至考量年後要擴大規模，政府一句話難道讓大家過完年又要失業？交通部才剛說，不管大陸開不開放，3月1日歡迎大家組團到大陸旅遊，如今朝令夕改，根本是欺騙人民，未來又如何信賴政府？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，2019年赴陸團客約二百萬，撐起兩岸航線，占國籍航空公司營業額約四成，這麼大的市場被打壓，未來旅遊業的復甦之路相當困難。此外，政府突襲式的宣佈，理由說是因為大陸不友善，但政府應該有其他許多反制與因應方式，不應該把消費者跟業者綁在兩岸意識形態政治爭鬥上，這是對消費者跟業者很大的不公平。

李奇嶽痛批，難道是要逼業者從事「地下團」？若發生類似去年新疆旅行團車禍，保險等方面對消費者的權益更沒保障，希望政府不要官逼民反，並呼籲賴清德明確表態，未來上任後要怎麼做？

國民黨立委葉元之質疑，民進黨刻意製造敵意，再把過錯推給對岸，甚至犧牲旅行業者與消費者的權益，達到抗中保台意識形態的目的，希望賴清德懸崖勒馬，不要一意孤行。

國民黨立委王鴻薇指出，民進黨政府在選後不到一個月食言而肥，政府不能公然欺騙老百姓與旅行業者，玩弄人民於鼓掌之間，鄭重要求交通部立刻收回成命，如果政府可以如此欺負人民，國民黨絕對會站在人民的一方，爭取他們應有的權益。