世上總存在許多無法以科學解釋的靈異現象。對此，一名網友透過臉書社團「靈異公社」發文指出，他的弟弟A男原是南部某間民宿的管家，過去一兩年生活狀態不佳、經常生病，追查下竟發現他們管理的一棟鬧鬼民宿異常兇猛，甚至已經陸續有員工遭鬼騷擾而遭殃。

「原來這裡是所謂人間與靈界的結界。」A男回憶，這間民宿過去改建整修時，工人們總因生病而致工程無法順利進行。直至民宿正式營業，他才知悉民宿的位置正好位於人間與靈界，該處的磁場不斷吸引著孤魂野鬼，連前屋主已經過世的父親因為心願未了，也經常入夢騷擾客人，希望幫忙將兒子尋來。

A男指出，曾有一名母親攜同1歲多的孩子入住，未料才剛入門，孩子不斷嚎啕大哭；由於孩子的哭聲十分淒厲，母親起初以為孩子只是病了，但詭異的是一旦離開該處，卻又瞬間安然無恙。事實上，後來三不五時也有許多客人因為一名日據時期的阿嬤故意作弄，為此經常嚇得奪門而出，就連清潔員工或管家踏入該處就渾身不適，還會撞見有黑影一閃而過，「不然有的鬼還會跟你回家...害的員工不是生病就是出車禍。」

事實上，詭異的靈異現象遠不僅於此。員工透露，民宿裡有一些惡鬼如同恐怖片裡出來嚇唬人，甚至故意讓人受傷，為此已有好幾組客人哭著逃離民宿。A男說，由於民宿異常鬧鬼，雖曾請師傅作法以符鎮住，但期間一張符直接飛落於兩位女員工身前；隔天，二人就臥病不起。

「曾經有一位女員工被前屋主的鬼爸爸看上還跟著她回家，晚上常上她的身，搞得她整個人快崩潰。」該名女員工後來難以忍受，於是直奔宮廟請求神明協助，追問下才知悉，原來是鬼爸爸想讓她成為鬼新娘，一直想方設法將她帶走。這件事處理一段時間才得以平息，女員工後來也離職了。

事情延燒至後來，換成A男的妻子慘遭鬼爸爸盯上，害她高燒不退，就連醫生也找不出原因，緊接連自己也一起生病。對此，夫妻二人決定前往南部一間非常有名的媽祖廟請示神明，媽祖稱該處結界的鬼魂太多，僅能帶走主要的幾個惡鬼；對於妻子的人鬼孽緣，媽祖則指示夫妻兩人要請示西來庵的主神，神奇的是，二人此後竟再未發燒及生病。

最後，原PO透露，這間民宿已轉售出去，至於民宿現名如何則不太清楚，僅聽聞老闆並未改建或重新裝潢，「但結界還在，暫時先用符鎮壓，裡面的鬼能維持多久不現身再來嚇客人就不知道了……」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！