基隆市政府社會處啟動低溫關懷機制，於春節前贈送「有愛福袋」予全市202位中低收入的獨居長輩，內含保溫杯、圍巾帽、單肩包、發熱襪、口罩及暖暖包等禦寒物資，並請各里關懷長者。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市社會處表示，針對低風險與低需求的獨居長輩，可免費申請安裝「緊急救援通報系統」，當緊急狀況發生時，只要按壓隨身求救鈕，就能與24小時服務中心聯繫，獲得即時援助。（基隆市社會處提供／徐佑昇基隆傳真）

中央氣象局預報農曆春節前半段8日至11日冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，對此基隆市政府社會處啟動低溫關懷機制，於春節前贈送「有愛福袋」予全市202位中低收入的獨居長輩，內含保溫杯、圍巾帽、單肩包、發熱襪、口罩及暖暖包等禦寒物資，並動員各區公所、志工、里幹事、鄰里長及社區照顧關懷據點等，主動提醒獨居長者穿厚禦寒及留意用電用火安全。

社會處指出，截至今年1月底，基隆市列冊需關懷獨居老人人數有1801位，市府與民間社福團體合作設立「老伴基地」，透過志工進行電話問安及關懷訪視服務。

而針對低風險與低需求的獨居長輩，可免費申請安裝「緊急救援通報系統」，當緊急狀況發生時，只要按壓隨身求救鈕，就能與24小時服務中心聯繫，獲得即時援助。本次春節低溫期間將運用AI科技，透過緊急救援通報系統發送低溫關懷特報予現行申裝系統服務之304位獨居長者。

社會處說，市府也結合97處社區照顧關懷據點辦理「寒冬助老、暖冬行動」，由志工親自到獨居長輩家中關懷訪視，並送上雞湯、暖暖包等物資，讓長輩在寒冷的冬天裡感受年節溫暖，期能建立妥善周全之社會照顧網絡。

社會處指出，今年3月將推出「居家清潔亮晶晶」方案，行動不便或有需要的獨居長輩經申請並評估核准後，便會派專人到家中進行環境打掃；有關獨居長者相關服務，皆可以至戶籍地區公所申請。

社會處補充，春節期間「有愛城市關懷不打烊」，市民有任何問題可撥打1999求助，市府團隊在接獲通報後將整合各部會及民間資源提供協助，期盼獨居長者能暖心過好年。