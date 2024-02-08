血塊呈現「黃色小鴨」。（示意圖/達特楊眼科聯盟提供／楊舒婷高雄傳真）

過年即至，許多家庭開始做大掃除，以除舊布新，不過就有一位28歲的陳姓媽媽，就診時她表示因為左眼白眼珠出現明顯出血，而血塊呈現「黃色小鴨」，相當奇特，經達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭檢查後，發現是「結膜下出血」，經點眼藥水與擦藥膏後，恢復良好。

陳女就診時表示，左眼白眼珠出現明顯出血，使他相當恐慌，經檢查發現此她雙眼近視300度，但最佳視力維持1.0不變。視網膜與眼壓正常，唯一在裂隙燈下左眼結膜內側出現結膜下出血，再仔細用棉籤翻開下眼瞼後出現有明顯的結膜血腫，形狀和現在最夯的黃色小鴨，極為類似，所有醫護人員看了都嘖嘖稱奇。

陳小姐表示，一開始沒有感覺，只覺得打掃時似乎有灰塵入眼，便一直揉，希望把異物揉出，而在隔天起床後發現昨晚稍微偏紅的眼睛出血，範圍變大，而且異物感極重，所以才就醫。在「結膜下出血合併血腫」的診斷下，給予藥物治療，預計10天後才能慢慢消失。

洪啟庭表示，「結膜下出血」也是眼科極常見的眼疾，通常會突然發生，而且病人毫無知覺，多由旁邊親友告知，才知道自己眼睛出血；部分是病患自己照鏡才發現眼白的內側或（含）外側，出現紅眼。

洪啟庭說明，結膜下出血發生原因最主要包含自發性的微血管破裂（如天氣忽冷忽熱引起血管破裂），外傷（如撞傷、異物入眼揉眼睛）、過敏（因為激癢而揉眼睛）、熬夜（眼壓升高連帶血管破裂）、用力（如搬動重物、用力打掃、或便秘時用力）、本身問題（如自己有高血壓、或病患本身服用通血管的藥物或保健食品）等。

洪啟庭說，一般結膜下出血，罕有症狀，對視力也不會有影響。如果覺得有嚴重異物感，最好就醫，可能是異物未移除，而經揉眼睛更容易造成血腫，也容易造成感染的溫床。結膜下出血和人類皮膚瘀青，原理相同，因此不用害怕，使用眼藥水約七至十天內可以消失，嚴重者全眼白變紅，大約需一個月才能改善；一旦合併血腫，痊癒時間會拉長。

另外洪啟庭提醒，如果短時間內（例如兩周約出現五次左右)）出現不明原因的結膜下出血，必須就醫，請醫師評估是否有罹患青光眼或心臟血管病變的前兆。