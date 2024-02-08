莊姓喑啞人士在北市武昌街一帶，從事回收紙箱變賣，每天都開著小貨車到附近搬紙箱，賺取微薄生活費，因而與巡邏員警相識，但莊最近消失數日，警方打聽後獲知他的貨車被當鋪扣走，生活無以為濟，隨即聯繫社會局及里長，緊急核發1萬元紓困金，歲末送暖讓莊男感動不已。

中正一博愛所警員黃麒家，因為巡邏關係，知道轄內的莊男是喑啞人士，求職不便以回收紙箱維生，有時1天只能賺幾百元，但仍努力過活，但最近莊男一連好幾天都未現身，讓黃員有些擔心。

經詢問後，獲知小貨車是跟朋友借得，但日前對方還不出車貸，被當鋪回收扣押，所以莊也無法開工，經濟陷入困境，黃員獲知後，隨即帶著莊前往區公所表達困境，並在公所人員及里長協助下，順利獲得1萬元的紓困金，解除莊的燃眉之急。

中正一分局呼籲，民眾家中如有急難情形需要救助紓困，可連繫當地社會福單位詢問，或請派出所幫忙轉介，透過社福資源的幫忙，讓急需的家庭暫脫困境。