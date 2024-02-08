美國情報部門發表情報通報，指獲中國支持的駭客組織針對美國主要基礎建設進行網路攻擊，至少持續了5年。

根據香港《經濟日報》報導，美國國家安全局（NSA）聯同網路安全和基礎設施安全局（CISA）、聯邦調查局（FBI）及運輸安全管理局（TSA）發布情報通報，向關鍵基礎設施的營運商發出警告；同屬「五眼聯盟」的英國、澳洲、加拿大及新西蘭亦有簽署通報聯合聲明。

該通報指出，獲中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）透過伺服器、防火牆和虛擬私人網絡中的漏洞，入侵美國重要的基建設施，包括水務、交通、能源和通訊等網路系統，時間最少持續了5年。

通報又提到，「伏特颱風」控制監控攝錄機，並利用受害人的電腦進行攻擊，令外界更難現他們的活動。而該組織引起西方國家特別關注，是因為其目的與以往不同，似乎是進行破壞，而非進行間諜活動。

稍早美國FBI局長克里斯多夫雷（Christopher Wray）也表示，與中國有連繫的駭客正瞄準攻擊美國重要基建，但公眾關注極度不足。

對此相關說法，中國外交部曾多次表明，中方一貫依法打擊任何形式的網路攻擊，反對任何針對中方的惡意揣測和無端指責，又指美國才是網路空間風險挑戰的「萬惡之源」，敦促美方立即糾正不負責任的危險行徑。