鸚鵡給靈感 台東中年男「挑剩的」中百萬

台彩新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」熱賣，台東新開幕彩券行刮出百萬大獎，幸運中獎的中年男子在店門口看見業者飼養的鸚鵡「弟弟」，與牠逗玩一翻後，進店豪擲1.2萬購買6張「被挑剩」的刮刮樂，刮中大獎當下直呼「鸚鵡給我的靈感」，並贈紅包招待牠吃瓜子。

金頭凱克鸚鵡「弟弟」活潑好動，喜歡與顧客互動。（蕭嘉蕙攝）

台東金吉利彩券行開出「2000萬超級紅包」刮刮樂百萬大獎。（蕭嘉蕙攝）

據蘇姓代理人描述，當日天氣晴朗，將「弟弟」連籠帶鳥置於店門口曬曬太陽、吹吹風，該名男子和「弟弟」互動玩耍後，接著一進店就指定要買其他客人挑剩的刮刮樂，他認為選剩的比較容易中，一口氣連買6張「2000萬超級紅包」。

代理人說，男子刮開最後1張刮刮樂中大獎，當下開心直喊「是店門口鸚鵡給我的靈感！」，隨後包了紅包給「弟弟」並交代買瓜子好好招待。

位在台東市更生路的「金吉利彩券行」今年初開幕，王姓業者飼養的金頭凱克鸚鵡「弟弟」個性活潑好動，專長是模仿公車轉彎時發出的聲響，平時除了在櫃台晃悠，偶爾也會在店門口招呼顧客，是稱職的「鳥店長」。

代理人透露，開業短短2個月期間，陸續開出小額獎項，顧客紛紛歸功於「弟弟」帶財，這是首次刮出高額大獎，與有榮焉。