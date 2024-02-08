經濟部7日公告宣布，為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，進一步擴大出口管制範圍，自今年3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口，影響層面遍及國內所有工具機產品。經濟部長王美花今天表示，台灣如果不做好管制，會影響到未來更大的市場。

王美花說，對於相關的禁止到俄羅斯產品，民主聯盟國家做了非常多的努力，他們也隨時和台灣聯繫與合作，工具機事實上美國、歐盟、日本、韓國相關措施都已經實施，也希望台灣加入行列，另一非常重要就是目前也看到會有抓到轉運到俄羅斯，工具機尤其是高階工具機，控制器不是來自日本就是來自德國，這都是國際間合作，如果台灣沒有做好管制，會影響更大的是其他國家供應給台灣的控制器，台灣就會有危險，這部分和機械業與工具機業者有非常多溝通與討論，大家也都可以理解，如果不做好管制，會影響到未來更大的市場。

她說，所以就整體來看，台灣確實應該做好相關管制，所以才會針對相關品項做完整管制，這部分貿易署事先也跟工具機、機械業者做非常多溝通，針對後續如何拓展廠商到其他國家，都是今年的重要工作，會與業者深度交流來討論如何做更大商機的拓展。