國防部心戰大隊一改過去做法，今年製作出一支2D插圖結合3D動畫的超Q版過年賀歲影片，力抗大陸推出的軟性文宣。心戰大隊以傳說中的年獸擾亂家園民間故事，隱喻共軍破壞區域和平，而國軍靠三軍弟兄堅定共同守護家園，頗有以柔克柔的隱喻。

在農曆新年到來的前夕，國防部陸續發布賀節的文宣影片，前天空軍釋出「領空有我，安心團圓」，描述空軍官兵守護家園而無法回家團圓的情節。今天則是推出心戰大隊所製作的動畫「護家園 過好年」賀歲形象影片，以2D插圖結合3D動畫方式製作，以「年獸」民間傳說故事，將過年與軍人使命加以連結，輕鬆有趣的動畫很符合過年的氣氛，傳達國軍不論平時或年節，均不分晝夜堅守崗位，捍衛家園的決心，讓全民可以安心迎接春節的到來，並向全體國人拜年，節奏輕快又生動活潑的動畫內容相當吸睛，並兼具童趣。

共軍近期趁過年不斷文攻統戰，企圖用軟性的親情訴求兩岸一家親，昨日公布「回家才會贏」，改編著名台語歌曲「愛拼才會贏」，而國防部則推出動畫風格「護家園、過好年」，有採取以柔克柔的意味，更有引申過去有「年獸」破壞村莊安寧，現在則是有共軍破壞區域和平，所有國軍一定會挺身而出。

近年中共不斷以灰色地帶襲擾與複合式戰爭的認知作戰挑釁，國防部心理作戰大隊官兵負有相當大的責任，由這一部動畫賀年影片，看得出來心戰大隊與時俱進的努力，也不難察覺出國防部整體文宣作為分工更趨於精細，軍聞社、青年日報與心戰大隊扮演拉近軍民關係的推手重任，專長領域各有不同，不僅是肆應中共認知作戰必須要的進步改變，更是增加國人對國軍信心的重要工作。