超高話題犯罪懸疑台劇《非殺人小說》昨晚（7日）迎來大結局，懸疑重重的精彩劇情在最後兩集歷經反轉再反轉，導演柯貞年表示：「感謝觀眾這段時間的陪伴，希望大家看的時候能感受到我們創作這個故事的誠意，除了娛樂性之外，其實有很多可以深思的地方，因為裡面每個角色，會很像你身邊的朋友，又可能很像你自己的某個部分，在享受娛樂刺激的同時，希望大家能感受到這些角色的內涵跟省思。」

對於劉冠廷飾演的臨演東東，從落魄出軌一夜情，到踏上被栽贓成為亡命之徒的悲劇旅程，柯貞年認為全劇特別之處就是：「我們讓平凡人一開始就做錯事，然後他繼續做錯事，會留在觀眾心裡的永遠都是角色。所以其實這次不只是主角東東，我在寫所有角色的時候，我沒有愧對每一個角色，他們並非純粹是一個工具人，每個人都有慾望、都可能會做錯事、都有想要隱瞞的東西，但在這過程中，其實最後會帶來和解或帶來醒悟的，我真的覺得都是愛。」

事實上大結局播出前，飾演「陳主任」的柯叔元是網友猜疑最多的人選，然而他黑化的背後，有著想要愛護家人的親情秘密，對此柯叔元表示：「非殺人小說這部戲真的是我從影以來，非常特別的一部戲，懸疑驚悚加上優秀導演柯貞年，把我變成了另外一個我，相信觀眾會看到很不同的柯叔元。」而昨晚播出後，導演柯貞年和劇中演員劉冠廷、于子育、大文齊聚官方IG直播暢聊，曝光眾多拍攝內幕及趣事。

網友們更好奇哪一場戲對演員來說是魔王場？于子育自曝自己很多的第一次都獻給了《非殺人小說》，除了要練習一氣呵成削蘋果的特技，還獻出自己的螢幕初吻，「記得拍攝當天真的緊張到感覺心臟要跳出身體了，甚至心跳聲大到收音麥換好幾次位置，一喊卡後全場工作人員都幫我拍手慶祝，對我而言真的是非常有挑戰也跨越很大的一場戲。」由於劇中于子育和隋棠都曾是田徑選手，當年不歡而散的兩人多年後在同個社區意外重逢，未料舊識引發殺機，神反轉劇情也令網友讚嘆。

《非殺人小說》全劇已在台灣和東南亞的 CATCHPLAY＋數位影音平台、愛奇藝國際站全集上線，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20：00和21：00同步跟播，每週更新2集。