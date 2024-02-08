春節將至，不少家庭都在抓緊時間進行大掃除，大陸的家政市場需求量驟增。家政公司工作人員表示，節前保潔工作量「飽和」，預計春節期間家政市場總體需求量會一直呈現活躍狀態。

《中國證券報》報導，美團數據顯示，1月17日至1月30日，上門家政保潔的搜尋量比上月同期增長150％，「深度保潔」團購訂單量增長130％，擦玻璃的搜尋量激增300％，大掃除、擦玻璃等服務成為預約大熱門。城市方面，成都、北京、上海、重慶、西安五城的相關搜尋熱度最高。

上海宅易丞鯨致網絡科技有限公司副總裁賈寧說，1月份公司家政訂單增加比較明顯，月增長30％左右。其中，保潔訂單增長最為明顯，還有像空調、吸油煙機清洗等訂單增長也比較明顯。預計農曆正月十五以後，訂單量會逐步回歸正常。

2月6日下午兩點，保潔員張阿姨準時到達北京朝陽區的王女士家；王女士花了一周才約到保潔阿姨。

張阿姨說，「最近每天都約得很滿，以前差不多每天最多幹兩家，現在要排三家，基本上都是四五個小時的深度保潔服務」，「我們公司的保潔員跟我一樣，基本上每天連軸轉。」話音剛落，張阿姨手機鈴聲響起，又來了新的任務。她說，「年前這幾天工作已經全部排滿。」

大陸家政服務市場近年來呈現持續增長態勢，根據艾媒諮詢發布的報告，隨著人口老齡化及三孩生育政策放開，用戶消費需求不斷增長，家政服務行業作為朝陽產業、民生產業，發展前景可觀，到2027年大陸家政服務市場規模有望突破1.3兆元人民幣。

看好家政服務業發展空間，不少上市公司正加碼布局。而政策對家政服務業的支持力度也在加大。去年12月19日，大陸國家發展改革委、商務部等六部門聯合印發《關於支持和引導家政服務業員工制轉型發展的指導意見》明確，加大金融支持力度。拓展員工制家政企業多元融資管道，支持符合條件的員工制家政企業上市融資、發行債券等。