高雄一名男子掛急診，指身體裡有東西，醫生發現他的肛門口有個吸盤，進行麻醉後，竟從他的肛門「拔出」一支長達50公分的柱狀物，在場醫護都嚇了一跳，男子隨即辦理出院離開。醫師指，肛門置入異物，除可能造成肛門括約肌鬆弛造成失禁，甚至會刺破腸子，有生命危險。

收治病例的高雄長庚醫院大腸直腸主治醫師蔡鎧隆表示，這名50多歲的男子步入急診室時，走路姿勢扭捏怪異，自述身體裡有東西，檢傷人員大概聽懂他的意思，隨即會大腸直腸科，他到急診室後，請男子褪下褲子檢查，看到一個吸盤在肛門口。

男子此時吞吞吐吐地說，「裡面還有…，塞進去拔不出來了…」，蔡鎧隆為男子安排X光檢查，但或許是異物材質特別，影像並不明顯，試圖為男子拔出，但男子太緊張，肛門愈夾愈緊，擔心硬拔會讓男子受傷，醫護為男子進行麻醉。

男子在被麻醉後，肛門的括約肌也放鬆，蔡鎧隆順勢將插入男子肛門的這根柱狀物抽出來，發現是情趣用品─「肛塞」，「肛塞」形狀為柱狀形，前端有個吸盤，可吸在牆上，男子可能是使用不當，「肛塞」除吸盤外，整支沒入體內。

醫院收治的肛門異物患者，置入異物千奇百怪，圖為肛門裡塞入電池者的X光影像。（圖／蔡鎧隆醫師提供）

蔡鎧隆說，對大腸直腸科醫師而言，從求診者取出的肛門異物「族繁不及備載」，自己遇過的有電池、手機、防曬乳液、蘋果、檸檬、水管、牛奶瓶、水管等，但這次取出的「肛塞」，則是長度最長。

蔡鎧隆將取出的「肛塞」照與臉友分享，有人說，「這頂到肺了吧？」「無言、傻眼、誇張」、「這麼刺激～」、「也太驚人了吧」。蔡鎧隆則指，「沒有頂到肺，但頂到乙狀結腸是有啦。」

蔡鎧隆說，從肛門置入異物，最直接的可能造成肛門的創傷，東西體積太大，或者是反覆操作，也有可能造成肛門括約肌收縮力下降，進而造成失禁，最嚴重的就是造成大腸或直腸穿孔，需要手術，甚至是併發腹膜炎，有致死的危機。

而上述這名男子在取出肛塞後，隨即辦理出院，未依醫囑回門診接受追蹤。