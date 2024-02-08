美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）最近推出自傳《The Woman in Me》，爆料為大賈斯汀懷孕與墮胎，引發軒然大波，讓男方氣炸。豈料，她再度自爆當年與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）「壞壞」過，雖然目前這篇貼文已設為不可見，不過仍引起關注，大家打趣道這可能會惹怒「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。

根據《Entertainment Tonight》報導，42歲的小甜甜布蘭妮在IG發文，宣稱曾經與班艾佛列克有段激情：「他是一個了不起的演員，我是不是沒有講過那天晚上我和班艾佛列克壞壞了，我真的是忘了，該死真的太瘋狂了，真希望跟大家說我們之前發生的故事。」小甜甜布蘭妮最後更自嘲：「我真是個花邊教主（gossip girl）。」

Britney Spears Says She Once ‘Made Out’ With Ben Affleck, But ‘I Honestly Forgot’ https://t.co/Ap4jRdjCxG — billboard (@billboard) February 7, 2024

目前班艾佛列克並未對此事回應，不過班艾佛列克才剛與「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）舊情復燃，兩人打得火熱還傳出有一周要「炒飯四次」維持感情的規定，外界打趣小甜甜布蘭妮爆料此事可能會激怒翹臀珍。

Britney Spears revelou, através de um post no Instagram, que teve uma noite íntima com Ben Affleck, mas logo deletou. O registro é de 1999, ano em que a cantora completou 18 anos. Enquanto, Affleck tinha 27:



"Ele é um ator incrível, só esqueci de mencionar que fiquei com Ben… pic.twitter.com/ycM9GF6Hl5 — PAN (@forumpandlr) February 8, 2024

而同樣被小甜甜布蘭妮爆料往事的大賈斯汀，被冠上「渣男」稱號引起外界撻伐，事後小甜甜布蘭妮道歉稱自己無意讓任何人受傷，但男方不領情，在近期舉行演唱會高喊：「不打算向任何人道歉」指向性十分明顯，對於布蘭妮的示弱毫不接受，甚至還傳出大賈斯汀有意上歐普拉（Oprah Winfrey）的節目洗刷冤屈。