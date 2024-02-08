西門外武廟騰雲靈動的「祥龍盤天」燈組，象徵未來一年風調雨順、國泰民安。(圖／金門縣文化局提供)

為迎接甲辰金龍年的到來，由金門縣文化局主辦的元宵燈節系列活動整備工作已陸續完成，近日在金城鎮各大街頭進行夜間裝置藝術試點燈，到處顯得璀璨繽紛、喜氣洋洋，各式彩燈將持續亮到3月3日，歡迎民眾相約一起踩點拍照，來場後浦「尋龍記」，迎龍賀新春!

文化局指出，今年以「華燈」和「燈海光影」為元宵燈節主要佈置，首先在浯江街打造璀璨奪目的絕美星光天幕，並在邱良功古厝前搭建十米長燈籠祈福牆，喜氣洋洋的大紅燈籠與古厝相互輝映，更顯古色古香。還有在民權路安全島的「光影遊樂園」，魔幻華麗的燈海讓後浦越夜越美麗。除了燦爛的光影科技，叧外在後浦城隍廟、東門代天府、西門外武廟、南門天后宮、北門北鎮廟都可看見手藝精湛且富有故事性的傳統花燈。

此外，在東門代天府則有最受大眾喜愛的愛心拱門隧道以及「魚躍龍門」燈組，西門外武廟有騰雲靈動的「祥龍盤天」燈組，南門天后宮有著財源滾滾來的「金龍如意」燈組，北門北鎮廟則有著可愛活潑的「文武福龍」燈組，而在後浦城隍廟則有祝福大家步步高升的「鰲躍龍庭」燈組。每組彩燈都代表祥瑞、和諧、富貴、安康，象徵未來一年風調雨順、國泰民安。

文化局表示，金門元宵燈節一年比一年精彩，春節時可看見街道展區繽紛的燈組試點燈外，元宵節時還會展出中正國小、述美國小、開瑄國小、金寧中小學、卓環國小學生精彩的花燈作品，以及氣勢磅礡金龍主燈，歡迎所有鄉親相招來逛後浦老街、大家一起賀新年、鬧元宵。