春節將至，南投縣草屯警分局主動走訪轄區弱勢家庭、獨居長者，與草屯當地知名網紅拉麵店募集物資，寒冬送暖，同時進行反詐欺及過年期間住宅防竊，令受助戶深感溫馨。

草屯分局上林派出所為落實推動社區警政，鼓勵所內同仁利用勤區查察期間，積極關懷轄內經濟困頓弱勢居民，隨著農曆春節將至，副所長簡宥康、警員王柏荏，彙整平時查訪弱勢戶資料，並與草屯麵五三拉麵店合作，募集物資。

副所長簡宥康表示，年前共將募得泡麵、罐頭、油、鹽及白米等生活物資，發送轄內各獨居老人、弱勢家庭等生活困頓的貧窮邊緣戶，關懷及鼓勵生活困苦的他們，並積極宣導反詐騙及住宅防竊等工作，受助戶對於警方主動關懷慰問備感溫暖並高度讚許。

分局長劉千祥表示，警方積極推動社區警政，主動關懷弱勢家庭，發揮社會資源共享，援助弱勢家庭，其助人為懷、恤孤濟貧之善舉，企盼引起社會大眾的重視，進而伸出援手幫助真正需要的人，將溫暖送到社會每個角落。