農業部今（8)日表示，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm案，已啟動多面向監測作為，2月3日至6日間累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等）皆未檢出西布特羅。今日再新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。

農業部表示，自2日啟動回溯機制，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖之飼料廠2家進行採樣，皆未檢出西布特羅。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出。為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積160件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞。等於是2月3日至7日間農業部累計已完成473件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出西布特羅。