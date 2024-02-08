第11屆立法院2月1日選出韓國瑜出任院長，讓藍營十分振奮與期待。但相較前兩任蘇嘉全和游錫堃時期國會穩定過半，面對三黨不過半、新科立委百家爭鳴的新局面，韓國瑜除了敲議事槌之外，究竟對法案或議事能有多大影響力？是可以做到昔日王金平「喊水會結凍」境界，或成為另一位「公道伯」？不妨先來看看相關規定與過往慣例。

立法院長職責？

依據立法院組織法第4 條規定，立法院長是院會及全院委員會議主席，因故不能視事時，由副院長代理。此外，第9屆立法院經過修法，第3條也明定，立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

簡單來說，這條就是立法院長的「緊箍咒」，但同時也是「護身符」，議事公平中立入法，院長有些事想做的不能做，但不想做也沒人能勉強你做，既然要公平中立，哪來的權力去立什麼法？修什麼案？因此，王金平那時的藍營穩定多數、且可以出席黨內中山會報，或府院黨「五人決策小組」之類的「大院長」時代已成過往。

有投票機會？

依立法院職權行使法第6條規定，會議決議表決時，若贊成、反對同樣票數，就由會議主席來決定。也就是說，韓國瑜要不就不出席，要不就是在同樣票數時投下決定勝負的關鍵一票，不然是沒有投票的機會。雖然立法正副院長也都會參加委員會，但不會出席、發言，更不會投票。

有提案權？

針對提案權，雖然沒有規定限制，但基於議事中立，正副院長大都不會領銜提案，唯一的特例是2007年6月，在行政、立法合作推動下，由當時的立法院正、副院長王金平和鍾榮吉領銜，朝野黨鞭共同連署提案的「生技新藥產業發展條例」，除了凸顯法案的重要性以及迫切性，也傳達朝野高度共識、一致支持的立場。

在朝野協商的角色？

關於黨團協商，依立法院職權行使法相關規定，院長可主動召集或由各黨團請求院長召開協商，各委員會審查議案遇有爭議時，主席得裁決進行協商。黨團協商會議，由院長、副院長及各黨團負責人或黨鞭出席參加，由院長主持，原則上於每周三舉行。

召集協商是立法院長的權力，但不是「獨有」的權力，過去是因為王金平最資深，又是朝野信服的「公道伯」，因此，大小事都由王金平主持，也容易能取得協商結論；在委員會中心主義高漲的時代，韓國瑜恐怕也不再能大小通吃。

對議案的裁量權？

當然，實務運作上，立法院長還是有運作空間，而不是只能敲議事槌。而如遇到重要議案，議程進度快或慢，院長有絕對的「裁量」空間；尤其，由院長主持的朝野協商大部分都是重大爭議法案，院長怎麼協調？要不要賣力去協調？都會影響法案三讀的時程。