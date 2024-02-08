台中市沙鹿區女童一家9口生活困苦。（警方提供）

台中市沙鹿區某國小女童在學期間，清晨5時許背著書包獨自在外，巡邏員警誤認深夜未歸上前關懷，一家9口家庭困境意外曝光。原來女童父母育有6子女，目前均在學，因父親開刀暫無法工作，全靠母親打零工為生，且家中尚有7旬祖母，警方求助慈善團體，特別在春節前夕致贈2萬元慰問金，解決燃眉之急。

台中市清水警分局表示，光華所員警楊鎮宇及洪佩玲於上月清晨5時許執行巡邏勤務，在沙鹿區某超商外，發現1名國小女童背著書包獨自在外，當時以為是深夜未歸。女童跟警方說，因姊姊早起上學時吵醒他，所以才想早點到學校附近等待上學時間進校園，為求證學童說法，警方前往學童住處查訪。

警方查訪得知，女童父母育有6名子女都還在就學，且有1名年逾7旬祖母，37歲父親陳男因腰部受傷開刀無法工作，目前在家休養由祖母照顧，家中頓失經濟支柱，全靠學童母親打零工為生，6名小孩只能徏步走路上學。

2名員警立即將女童家庭近況報告所長知悉，警方除通報社會局介入馬上關懷予以急難救助外，也向台中市慈善愛扶社請求協助，經慈善團體前往訪視後，慈善團體與警方4日前往致贈2萬元慰問金，盼在年節前解燃眉之急，能安心過年。

清水警分局光華所長陳俊佑表示，平日執勤發現轄內許多不符合低收入戶資格，但生活卻十分艱困的家庭或獨居長者，時常前往關心了解並予以協助，由於年關將近，期望民眾過個好年，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間，也能感受到社會溫暖。