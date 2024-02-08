農曆春節將至，民眾黨過年期間也在拚流量，在FB、IG、YT等社群媒體平台推出賀歲節目，除夕由白營前立委、副總統候選人吳欣盈帶領「俊男美女」團打頭陣，活動一直持續到初四(2/12)。不過，近日因怒嗆民進黨總召柯建銘「你怎麼可以這樣對我」而爆紅的陳昭姿，雖為該黨現有8 位立委之一，但目前未出現在出席來賓之列，僅在神秘小物上有看到她的簽名，不知最後是否現身。

民眾黨今（8）日公布春節相關活動資訊：

除夕 2/9（五）

【眾華一番】南門市場刷臉買菜 最強廚手竟是「他」！

來賓可以看到吳欣盈、學姊黃瀞瑩、民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱、發言人陳智菡、議員林珍羽、陳世軒跟張志豪等人。

初一 2/10（六）

【好運龍眾來】民眾黨陪你過好年、阿北新竹送發財金

為柯文哲個人活動

初一 2/10（六）

【龍年到 柯P揮毫】自創降龍18掌春聯

來賓可以看到民眾黨主席柯文哲、吳怡萱

初二 2/11（日）

【龍喜厲啦】委員新年圍爐+闖關 鍾麗緹讓全場臉盲?!

來賓由民眾黨立委黃珊珊領銜、帶領其他不分區吳春城、林國成、麥玉珍、張啟楷等。另發言人楊寶楨、李頂立亦有出席。

初四 2/13（二）

【抽獎】阿北親簽春聯、神秘小物抽起來

目前只顯示柯文哲一人，但委員簽名春聯部分，有出現黃珊珊、黃國昌、吳春城、陳昭姿的頭像。

雖然民眾黨春節期間有舉辦多場活動跟直播，但目前來賓尚未看到立委黃國昌、陳昭姿、林憶君三人，同時新竹市長高虹安、前立委蔡壁如、陳琬惠等人也沒有出現，不禁讓人浮想聯翩。