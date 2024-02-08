明天（9日）是春節除夕，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享「12生肖除夕這樣做旺一年」，針對各生肖獨特屬性，提供相應的旺運撇歩，趕走兔年所有衰事，迎向龍年發大財。

▌鼠

老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊，象徵地洞就能躲避兔年所有衰事，迎向龍年。

▌牛

牛吃草，因此要拿草助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。

▌虎

虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能「石」來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

▌兔

狡兔有三窟，除夕當天建議屬兔的人放三個碗在床頭，每個碗都要放1元、5元、10元、50元硬幣，代表是三個財寶穴，就能碾壓兔年，邁向龍年。

▌龍

除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，趁午時喝下500c.c.的水並觀想飛龍在天，就能擺脫2024所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

▌蛇

屬蛇的人除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇屬於沼澤森林，晚上7時將7片葉子拿來泡澡，就能擺脫兔年所有衰運。

▌馬

馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五再收起來，能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。

▌羊

屬羊的人外型白淨美麗，除夕當天打扮漂亮入睡或者將白色衣物放在床邊，就能擺脫厄運。

▌猴

猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或10根筷子，擺放在客廳或床的左右邊（男左女右），就能在龍年大發橫財。

▌雞

屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位，就能大放光彩。

▌狗

狗忠於人，除夕當天用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

▌豬

豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。