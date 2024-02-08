「2050年淨零排放」為世界各國終極目標，實際推動低碳轉型所衍生的資金需求龐大，帶來技術創新的新創事業更被寄予厚望，台灣經濟研究院FINDIT研究團隊表示，在台綠能早期投資近年來躍起，從獲得投資的金額觀察，以太陽能、儲能與風力發電為臺灣綠能早期投資前三大獲投領域，累計2015～2023年6月，分別各累積投資13.91、9.61、2.76億美元，合計26.28億美元，占我國綠能早期投資總獲投金額的98.8％。

McKinsey ＆ Company（M＆C）指出，為達成2050年淨零排放目標，全世界必須積極推動能源轉型，估計2021至2050年間，全球用於能源、工業(鋼鐵及水泥)、車輛、建築、農業及森林等部門的實體資產資本支出，將達275兆美元，等於每年平均約需9.2兆美元，為該期間全球每年平均GDP之7.5％。

McKinsey團隊估算的這筆資金有多大？中央銀行經濟研究處指出，與2020年相似領域的相關資本支出5.7兆美元相較，每年平均需要額外增加3.5兆美元，「減碳支出實在龐大！」。國際主流趨勢也反映了台灣綠能相關新創未來磁吸資金的極大潛力。

台灣經濟研究院研六所副研究員簡淑綺指出，其他如汽電共生、離岸風電、氫能等，也受到早期資金的關注，但因為政策推動時間點、進入門檻等因素，每年獲投情況較不相同。以氫能為例，隨著2022年國發會頒布「臺灣2050凈零排放路徑及策略總說明」以及凈零12項關鍵戰略重點，列為關鍵戰略領域的綠能新創企業當年隨即吸引投資人的眼光。

簡淑綺分析，臺灣儲能新創企業2022年獲投金額首次超越太陽能，成為臺灣綠能早期投資第一大領域，原因之一來自台電當年宣布未來10年將砸下新臺幣5,645億元，以強化全臺電網韌性，而儲能具快速充放電特性，可以協助電力調度，亦是當前政府綠能發展重要主軸，以及民間企業布局綠能產業的重要領域。2022年儲能早期投資金額達2.9億美元，占該年綠能早期投資41％。