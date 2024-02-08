台糖豬肉片遭台中市政府檢驗含有瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，食藥署和台中市雙軌複驗結果也檢出其成分，引發食安疑慮。前國民黨立委林為洲認為，法律規定零檢出，有任何一件驗出都不行，呼籲衛福部、農業部、台糖應盡快溯源調查清楚。

台糖豬肉片近來被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅」，檢出數值為0.002ppm，食藥署、台中市府也進行複驗，並分別測得西布特羅0.001ppm及0.002ppm。

對此，林為洲今（8）日在臉書表示，若驗了一千件都沒含西布特羅，也改變不了抽檢一件含西布特羅的事實，且就算是一千件只有一件含西布特羅瘦肉精，大家就能接受嗎？

林為洲強調，法律規定零檢出，因此一萬件有一件驗出都不行。林為洲呼籲衛福部、農業部、台糖盡快溯源調查清楚，為什麼會有一件被驗出含西布特羅，不要再扯東扯西帶風向。

瘦肉精風波延燒，台中市長盧秀燕今表示，她同意這是一個個案，並呼籲民眾多多食用國產豬肉。