台糖豬肉片遭台中市政府檢驗含有瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，食藥署和台中市雙軌複驗結果也檢出其成分，引發食安疑慮。前國民黨立委林為洲認為，法律規定零檢出，有任何一件驗出都不行，呼籲衛福部、農業部、台糖應盡快溯源調查清楚。
台糖豬肉片近來被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅」，檢出數值為0.002ppm，食藥署、台中市府也進行複驗，並分別測得西布特羅0.001ppm及0.002ppm。
對此，林為洲今（8）日在臉書表示，若驗了一千件都沒含西布特羅，也改變不了抽檢一件含西布特羅的事實，且就算是一千件只有一件含西布特羅瘦肉精，大家就能接受嗎？
林為洲強調，法律規定零檢出，因此一萬件有一件驗出都不行。林為洲呼籲衛福部、農業部、台糖盡快溯源調查清楚，為什麼會有一件被驗出含西布特羅，不要再扯東扯西帶風向。
瘦肉精風波延燒，台中市長盧秀燕今表示，她同意這是一個個案，並呼籲民眾多多食用國產豬肉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。