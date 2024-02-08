桃園市長張善政今視察春節疏運，並發送民眾新年福袋。(呂筱蟬攝)

春節7天連假8日展開，桃園市長張善政視察春節疏運狀況，走訪機場捷運、高鐵桃園站、台鐵中壢站等地，他說，今年疏運人潮有比往年少，因此壓力相對小，希望一切都順利，所有人都能回家過好年，也感謝過年期間值班留守的人員，謝謝他們的辛勞。

張善政表示，春節期間桃園有捷運、高鐵與台鐵共同分擔交通運量，輸運壓力會比往年減緩不少，實際觀察，今年人潮也比往年少，相關單位仍應做好萬全準備，讓所有旅客都能安全返鄉過年。

張善政在視察時，也一一致贈市府龍年福袋，感謝值班站務人員與執勤員警辛勞，在高鐵桃園站，他將福袋發送給返鄉民眾，一位從國外返鄉過年的民眾，還回贈張善政一件2024巴黎奧運紀念衫，讓他直呼相當開心。

桃園捷運運務處長謝志成表示，春節期間桃園捷運比照假日營運模式跟時段，從清晨6時到午夜12時，約每15分鐘發1班車。桃園捷運公司也評估大年初四將迎來收假前的運量高峰，對此將加強車輛設備檢修，備妥加班車廂、充實站務人力，以期快速、安全完成人潮疏運。

交通局則說，除了桃園捷運隨時因應運量高峰而加開班次外，春節期間高鐵行經桃園也加開278班次，台鐵行經桃園則加開50班次，鼓勵市民多加利用大眾交通運輸。另外，桃園市計程車於即日起至14日採春節計費，照表計費外每趟加收50元，桃園機場出發則每趟加收100元。路邊停車於2月8日至14日暫停收費，但違規停車仍會實施拖吊，請民眾多加留意。