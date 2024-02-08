寒假春節期間，為持續校園安全，教育部校安中心維持每天24小時不中斷服務，攜手各級學校聯繫窗口，全力維護校園安全。教育部潘文忠部長於春節開始前，也至校安中心為值勤人員慰勞並加油打氣，感謝同仁24小時堅守工作崗位的辛勞。

教育部表示，春節期間學生校外活動頻繁，特別加強校園安全防護網絡，除校安中心持續24小時值勤，以確保各級學校校園及學生安全，並函發「113年春節期間加強校安具體作法」請各級單位及學校落實執行，於春節期間即時線上回報校園安全狀況，如發生校安意外，應確依教育部校安通報作業規定辦理。另針對學生參加兩天(含)以上戶外活動（如：登山、健行、畢旅、露營等），各校也務必於校安中心網頁登錄，以了解學生活動狀況及妥善處理危安突發事件。

為維護學生校外安全與預防犯罪，教育部提到，已建置中央、地方及學校三級校安平臺系統，確保縱向通報及橫向協助處理機制，並要求如遇緊急突發狀況時，除與警政、消防、民政、社政、衛政等單位共同合作外，亦應主動立即回報教育部校安中心，並於網頁即時線上填報，俾利事件協處。

教育部同時呼籲家長共同關心學生的假期生活作息，留意子女生活起居，鼓勵從事正當休閒活動，尤須注意孩子的校外生活及活動，勿受同儕及校外人士引誘慫恿而有偏差行為，甚至因而觸法；另需注意春節期間各項活動的安全，並主動掌握學生校外活動處所安全及聯繫方式，若有需要緊急協助或服務事項，請撥打教育部校安中心專線電話：(02)33437855、33437856，教育部國民及學前教育署校安中心專線電話：(04)37061349，均有專責值勤人員24小時服務。