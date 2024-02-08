台中市政府經濟發展局輔導的大甲區大榮建築鋼架股份有限公司，自101年申請臨時工廠登記、109年轉換取得特定工廠登記，今年2月用地計畫核定，歷經12年多，終於邁向建物、土地及取得一般工廠登記最後階段，成為第16家用地計畫核定業者。經發局長張峯源日前訪視該業者，感謝配合市府政策，為台中市帶來更穩固的經濟基礎和更多的就業機會。

經發局指出，位於非都市計畫區特定工廠合法化，可依據「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，低污染特定工廠只要符合非都市土地且廠地面積小於5公頃等條件，在121年3月19日前皆能提出申請。截至今年1月底，台中市特定工廠計有1,989家，其中約 53%位於非都市土地，且高達99%工廠的廠地面積小於2公頃；另外，目前此類特定工廠申請土地變更編定為特定目的事業用地提送用地計畫者129件，送件率約6.45%，累計核定16家用地計畫，全國第一。

有關合法化效益及困難，經發局說明，包含可將原本為違規使用農地，變更為可供工廠使用之特定目的事業用地，有利於解決長久以來土地違規使用及工業用地短缺的問題；業者應依法繳納農地變更回饋金，充實國庫。

此外，因特定工廠登記有效期限只到129年，且有諸多限制，包含無法變更事業主體、只能維持既有建物不能新增廠房、無法將部分閒置廠房轉租他人等，但辦理用地計畫，取得一般工廠登記後，享有一般工廠的權益，除可申請補助外，亦可永續經營，免動輒受檢舉影響產能；從臨時工廠到特定工廠，走向合法化過程漫長，平均歷經8到10幾年時間，這段期間要符合消防、環保法規，取得生活污水對外排放同意文件等，才有機會辦理合法化，新建廠房、更新機械設備，進行產業升級。

大榮建築鋼架股份有限公司表示，民國53年創立至今，致力於鋼材及鋼鐵結構等生產及加工製造，公司原料多引進中鋼公司的鋼料，工程品質有口皆碑，國內外皆有工程實績，如日月行館國際觀光酒店鋼結構工程、台中港104碼頭鋼結構工程、必翔電動車廠房鋼結構工程、花蓮慈濟全球人寮房鋼結構工程等。在申請用地計畫核定後，將依規定留設1.5米隔離綠帶，預計設置面積219.24平方公尺，種植48棵喬木，規劃設置屋頂型太陽光電設備，裝置容量約390瓩，廠房及建築物朝補照方向進行檢討，完成合法後3年內預計營收將成長20%。

經發局說明，目前經核定用地計畫16家廠商，依序為寶嘉誠工業二廠、昊陞企業、榮峻企業光興廠、參聯國際神岡廠、大金塑膠一廠、漢宗公司一廠、鏈發射出機械一廠、辰崧工業二廠、油慶工業公司、大鋼友金屬、錠贊精密模具、和勇科技二廠、奇龍工業二廠、松順精密二廠、全隆昱公司、大榮建築鋼架等。

經發局補充，企業的成立時間跨足自民國53至89年，主要分布在烏日區、大里區、神岡區、大甲區等區域，從事機械設備製造業、金屬製品製造業及塑膠製品製造業等行業，輔導合法化面積合計達8.62公頃、太陽光電設置面積總計2.57公頃、裝置容量4,602.39瓩、回饋金2億2,443萬7,803元，全數繳入農業發展基金、廠商後續投資額達6億2,326萬3,676元，在輔導合法化的過程，也達到拚經濟、顧環保的目標。

經發局呼籲，符合規定的業者，可優先參考採用經濟部112年10月「優化特定工廠用地計畫審核作業工作指引」，並請業者務必於121年3月19日前備妥申請資料，向台中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市南屯區精科東路17號3樓)提送用地計畫申請，申請書件及計畫撰寫範本可至經發局網站( https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist )。

另外，可搜尋YouTube頻道「台中市政府經濟發展局特定工廠專區」，觀看教學影片( https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A )。另如有任何疑問，可電洽「台中市政府特定工廠登記單一窗口」諮詢專線04-23696008，均有專人服務。(臺中市政府經濟發展局廣告)