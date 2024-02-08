哈瑪斯昨（7）日提出新版加薩停火協議，遭到以色列拒絕，以色列總理尼坦雅胡砲轟哈瑪斯的提議是「妄想」，稱以軍戰勝是「指日可待」，更證實已經下令軍隊準備進攻加薩南部大城拉法。針對以色列的回應，美國國務卿布林肯認為仍有達成協議的空間，不過也批評以色列，不能將哈瑪斯突襲以國作為剝奪人性的藉口，這是美國至今對以色列最為嚴厲的批評。

綜合《以色列時報》（Times of Israel）、英國廣播公司（BBC）報導，哈瑪斯昨日回應美國、卡達等國居中斡旋的加薩停火協議，在提出的新版協議中將停火計畫分為3階段、共達135天。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後在記者會中拒絕哈瑪斯版停火協議，砲轟哈瑪斯的提議「奇怪」、是「妄想」。

以色列總理尼坦雅胡7日拒絕哈瑪斯的停火協議。

他說，對哈瑪斯的「妄想提議」屈服，不只無法讓人質自由，只會引發另一場殺戮，將會對以色列帶來災難。

他說，讓以色列人質獲釋仍是第一要務，但強調，持續施壓才是讓人質獲釋的「必要條件」，尼坦雅胡更聲稱，以軍的勝利「近在咫尺」，預期幾個月內就能獲勝。

以色列7日拒絕哈瑪斯提出的停火協議，並且證實已經下令部隊準備進攻加薩南部大城拉法。圖為在加薩南部邊境的以軍戰車。（資料照／路透社）

尼坦雅胡當日也證實，已經下令以軍做好準備進攻加薩南部大城拉法（Rafah），目前有上萬名巴勒斯坦人為了躲避戰火、逃至拉法。

針對尼坦雅胡的回應，正在以色列磋商加薩問題的美國國務卿布林肯7日表示，哈瑪斯版草案「有些明顯不切實際」，但他認為雙方仍有空間達成協議。

不過布林肯也警告以色列，不能用去年10月哈瑪斯突襲以色列的慘劇，作為剝奪其他人的藉口，「10月7日，以色列被最可怕的方式剝奪人性，人質自此每天被非人化，但不能藉此肆意剝奪他人」。

#IsraelHamasWar | U.S. Secretary of State Antony #Blinken, acknowledging #Hamas' October 7 terrorist attack, tells #Israel "It cannot be a license to dehumanize" Palestinian civilians.



"We cannot, we must not, lose sight of our humanity." pic.twitter.com/IiTlOjmQej — Michael Linder (@michaellinder) February 7, 2024

他強調，加薩多數人與10月7日的攻擊無關，加薩居民的生存全仰賴以色列提供的援助，「我們絕不能忘記我們的共同人性」。

《以色列時報》評論，這是美國至今對以色列在加薩造成的平民傷亡及人道危機的「最嚴厲批評」。