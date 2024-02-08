春節連假期間也是流感、諾羅病毒高峰期，彰化縣員林市宏仁醫院提供「春節門診」今年邁入第30年，讓民眾在除夕夜也有門診可看，開業2年半的員林市常春醫院也跟進提供「春節門診」服務，讓民眾若有急需，可就近在基層地區醫院看診，省時間也省荷包。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎指出，近年「春節門診」（除夕至初三）使用量逐年攀升，2019年服務283人次，疫情期間的2020年服務300人次、2021年服務343人次、2022年服務331人次，去年則是服務409人次。

蘇俊郎表示，農曆春節連假期間往往是流感、諾羅病毒高峰期，早年春節期間看診醫療院所少，民眾有病痛，不只路途奔波到遠地醫院，也要花上一大筆急診費用，因此該院30年來秉持「仁心仁術」精神，持續開設「春節門診」，服務連假期間有感冒、流感、腸胃病痛等症狀的民眾。

宏仁醫院「春節門診」時段與平日相同，自上午8點到中午12點、下午從2點到傍晚6點、晚間從7點到10點，除夕夜也不打烊，春節期間也不漲掛號費，維持平日一般門診收費。

今年宏仁醫院「春節門診」由院長郭顯懋、醫療副院長蘇俊郎領軍，包括資深家醫科醫師曹世達、神經內科醫師李佳龍、一般外科醫師蔣偉文、一般外科醫師梁鴻昌、復健科醫師黃怡寧都加入春節看診行列。

常春醫院開業2年半，過去2年都提供「春節門診」，同樣不漲掛號費，今年由院長、復健科醫師汪國麟領軍，搭配復健科醫師吳俊諺及一般內科醫師陳通明、胃腸肝膽科醫師邱志文輪值。

該院「春節門診」時段與平日門診時間相同，也是從上午從8點到中午12點、下午從2點到傍晚6點、晚間從7點到10點，除夕夜也看診到晚上10點，春節期間不漲掛號費，維持平日一般門診收費。