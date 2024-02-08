國民黨立委賴士葆點名衛福部次長王必勝、農業部代理部長陳駿季、經濟部長王美花等人應出面道歉。（資料照片）

國產「台糖安心豚梅花肉片」經台中市政府、食藥署檢驗，都檢出瘦肉精「西布特羅」。國民黨立委賴士葆點名衛福部次長王必勝、農業部代理部長陳駿季、經濟部長王美花等人應出面道歉。

賴士葆在臉書發文指出，瘦肉精複檢結果出爐，食藥署派員參與台中市政府的複檢，並邀請專家學者11人現場觀看，全程錄影，仍然驗出西布特羅瘦肉精。回顧過去這幾天，台中市政府站在保護人民的健康，第一時間就公布檢驗結果，沒想到被中央政府和綠營交相指責撻伐，社會紛擾多日。如今真相大白，還給台中市政府一個公道，然而全國民眾和台中市政府都本者哀矜勿喜的心情面對。

賴士葆表示，台灣的民眾對於食安的疑慮其實已經很脆弱，不知道衛福部能不能藉著這件事情謙卑自省學習一個功課，應該以民眾的健康為最大的考量，不應該優先考量廠商的利益。

賴士葆說，蔡政府過去為了經貿外交利益，犧牲民眾的食安，讓美國萊豬以及日本的核災食品進口。這次台中市政府公布台糖豬肉含瘦肉精，只因為中央沒有驗出瘦肉精，堅持官大學問大，質疑台中市政府的檢驗結果，指責不應該公布，民進黨甚至民粹動員養豬團體抗議，要求道歉，完全是選戰操作的模式，忘記選戰已經結束，這事關乎民眾生命健康的嚴肅問題，不應該政治操作。

賴士葆提醒，當初王必勝指「西布特羅」其實相當少見，且價格昂貴，在人、動物用藥都相當少見，提醒台中市政府公布前應審慎 ；王美花也說西布特羅是特殊產品且極為昂貴，台灣絕對禁用添加在飼料裡，即使在國外，也都是添加萊劑而非西布特羅，在國內僅實驗室會使用西布特羅且量少，「希望台糖得到澄清」；陳駿季則表示已檢驗298件樣本未檢出。

賴士葆強調，學就是要經得起不斷反覆的檢驗都會呈現理性客觀的結果，不是政治或人手可以操弄。衛福部長薛瑞元擔心台中市政府檢驗的過程出現人為因素的影響，這是擔心人為技術不足，還是有人蓄意摻入瘦肉精來製造驚恐？這幾天王必勝、陳駿季、王美花等人的發言，如今都打臉自己，要不要出來道歉？