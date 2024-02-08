天王郭富城一邊宣傳電影《臨時劫案》、一邊準備演唱會，最終累垮扁桃腺發炎，一度影響到眼睛和耳朵都發炎。對此，醫師表示，急性扁桃腺炎好發於感冒、疲累等免疫力較差的時候，若有常反覆扁桃腺發炎等5種情況時，可考慮進行手術摘除。

嘉義大林慈濟醫院頭頸癌召集人、耳鼻喉科主治醫師侯思任表示，扁桃腺位於口咽部的後外側方，屬於淋巴組織，4、5歲前是人體重要的免疫器官，可抵抗病原菌侵襲，但隨著年齡增長失去此功能，反而是在感冒、疲累時，可能會跟著腫痛、發炎。

侯思任說，急性扁桃腺發炎時，可就醫使用消腫等藥物，若合併細菌感染，可輔以接受抗生素治療，民眾可以做的就是多休息，可吃些冰淇淋等冰軟食品，避免辛辣刺激性食物，千萬不要喝溫熱水，以免加遽腫痛不適。

侯思任說，扁桃腺對於成年人，就像是隻不會下蛋的老母雞，不理它無所謂，但若會常常發炎、作怪，造成不適，就建議以手術「處理掉」，以下為建議摘除扁桃腺的五種情況。

1一年有4次以上因扁桃腺發炎所造成的喉嚨腫痛。

2扁桃腺太大阻礙呼吸道，造成打呼、呼吸中止症等併發症

3扁桃腺一大一小長有腫瘤，例如淋巴癌、扁桃腺癌。

4曾因扁桃腺炎有高燒、膿瘍嚴重感染情況，這有導致菌血症的風險。

5因扁桃腺導致喉嚨有卡卡不適等異物感，會影響生活品質者。