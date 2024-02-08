中市林姓記者涉嫌受「中共福建省委員會」官員指示，委託蘇姓退休老師捏造製作總統、副總統選舉假民調共9波，由林發布在「指動傳媒」等多家網路新聞平台。台中地檢署7日偵結，依違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》等罪起訴，林、蘇移審台中地院，法官裁定林以35萬元交保，蘇25萬元交保，均限制住居、出境出海。

檢警調查，52歲林姓記者受「中共福建省委員會」官媒邀約到大陸廈門市旅遊，林約蘇於2023年4月20日至23日前往旅遊，返台後在4月間成立指動新媒體公司及網路新聞平台，大陸官媒高層即匯給林託購茶壺6萬元及寫稿宣傳費等共10餘萬元人民幣。

林在2023年10月間委託62歲大學退休蘇姓副教授，自2023年10月11日至2024年1月3日做10波「2024年中華民國總統大選民調」，約定費用共150萬元，雙方並簽訂不實借據150萬元，並記載林將在2024年的年中還款。

蘇佯裝派員面訪或隨時抽取台灣地區北、中、南部各300人以上民眾作電話訪問，在各地火車站隨機拍照，未實際面訪或電訪捏造不實民調；或以面訪1人的資料，作假為成10人或150人的數據，作假為面訪10至150人的不實資料，先後製作不實民調共9波。

林接到蘇所製作的不實民調資料，經大陸官媒高層指示再「調整」各政黨提名候選人支持度後，陸續刊登在「指動傳媒」等3家網路新聞平台，誤導選民對選情判斷。

台中地檢署接獲相關情資後，由吳昇峰檢察官指揮司法警察官成立專案小組，去年12月21日搜索8處，查扣電腦、手機及民調文件等證物，並傳喚林、蘇2人及7名證人到案說明。

檢方訊後，以林、蘇兩人違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案於7日偵結，將兩人起訴。