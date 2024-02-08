台中市長盧秀燕一早特地前往高鐵台中站、捷運高鐵台中站、台鐵新烏日站視察。（馮惠宜攝）

春節連續假期首日，台中市長盧秀燕一早特地前往高鐵台中站、捷運高鐵台中站、台鐵新烏日站視察，很多搭乘大眾運輸回台中的民眾，紛紛向盧市長熱情打招呼，互祝「新年快樂！」車站洋溢年節歡樂氣氛。

盧秀燕表示，台中市是全國第2大城，此次春節連續假期長達7天，連假期間會有大量的返鄉人潮，感謝交通、市場、社福、醫療等各項從業人員留守工作崗位的單位全年無休，讓各項基礎設施、便民服務不間斷。

很多從工作地點與學校返鄉的市民，看到市長媽媽，高興的說，搭高鐵接駁台中捷運綠線返家方便又快速，以往都要再由親友開車接送，現在有捷運與雙十公車，搭車南來北往很輕鬆。

交通局長葉昭甫表示，因應春節連續假期，交通局推出各項交通疏運計畫，落實相關交通維持作為；計程車費率部分於2月5日至14日實施春節加成，每趟次加收50元並按錶收費。自2月9日（除夕）至2月13日（初四），採部分停車場暫停收取停車費措施，暫停收費範圍包含路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

交通局補充，台中捷運及市公車於連假期間皆持續上路服務，僅適度調整發車班次。捷運部分，每日6時至24時提供服務，並採假日班距運行，為服務高鐵末班車旅客，每日0時15分照常提供高鐵台中站開往北屯總站加班車。市公車部分，民眾可利用「台中市即時公車動態資訊」(http：／／citybus.taichung.gov.tw)，或下載「台中公車APP」(https：／／is.gd／MTPvdg)查詢即時公車資訊，減少候車時間。