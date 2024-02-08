24歲藍鳥重砲小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）打贏薪資仲裁，本季年薪為1990萬美元（新台幣6.2億），同時，小葛也改寫前隊友赫南德茲（Teoscar Hernandez）保持的薪資仲裁史上最高薪紀錄，當時的價碼為1400萬美元（約新台幣4.3億）水準。

綜合外媒報導，小葛瑞洛是藍鳥看板球星，去年出賽156場，繳出打擊三圍2成64、3成45及4成44數據，外帶26轟94分打點，攻擊指數OPS為0.788，連續三年入選明星賽，生涯已經累積130轟。

即使主要數據是近三年的新低，小葛瑞洛仍喊出新球季要拿到1990萬美元的薪水，但藍鳥只願意給1805萬美元，雙方無法達成共識走上仲裁，最終由小葛瑞洛贏得勝利，身價從1450萬美元提高至1990萬美元。

小葛瑞洛將在明年球季結束後成為自由球員，若能維持近年的身手，勢必會成為各隊爭搶的「大魚」，而今年薪資仲裁仍有10件尚未決定，球員方在已完成的8個案件中拿下6場勝利。

原先薪資仲裁的年薪紀錄保持人赫南德茲，前年季後被藍鳥交易至水手，去年底合約結束恢復自由身，今年初以1年2350萬美元合約加盟道奇，聯手日籍球星大谷翔平與山本由伸。