以七期豪宅作品為人所知的聯聚建設，2019年推出豪辦「聯聚中雍」，即改寫了商辦新標準，並締造許多傲人紀錄。去年公開旗下第二棟商辦作品的規劃，「聯聚中維大廈 Kuma Tower」隨即引起各界關注，聯聚建設與國際建築大師隈研吾首次攜手合作，規劃樓高42層的頂級商辦，建築總高度208公尺，為隈研吾生涯最高的代表作品，該案英文名為Kuma Tower，以隈研吾的英文姓氏命名，也是大師惟一留名之作。

全案甫於今年2月4日舉行隆重的鋼構立柱典禮，近日建築師隈研吾更特地來台，針對材料與執行細節，與聯聚創辦人江韋侖所攜團隊，進行深入研討，對於這棟未來的亞洲地標，雙方皆充滿期許。聯聚創辦人江韋侖囑咐團隊，針對材質進行測試與研究，於台灣氣候條件下必須兼具美觀與耐久性，讓聯聚中維的藍圖不僅能精準實踐，更成為傳承世代的千年建築。

台中最新地標商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower」自推出以來即備受關注。建築師隈研吾及事務所成員更於工程期間來台現勘，與聯聚團隊進行建築外觀與帷幕計畫的深入討論，聯聚建設更斥資，打造聯聚中維大廈外觀單元模型，讓雙方眼見為實，針對簷板材料分割、外牆燈光設定、收邊細節、色彩計畫、維養與耐久性等各面向，進行詳盡討論，台中豪宅推手聯聚建設，一向以細節要求與美學堅持著稱，為全面性檢討設計規劃，依照實際比例，精準打造出高達二層樓的外觀單元模型，對細節的高標準要求業界罕見。尤其此次聯聚所打造的模型高達二層樓，檢討議程涵蓋五大主題，包括帷幕單元、簷板材料、陽台單元、外牆燈光，以及與建築外觀密切相連的庭園景觀設計，研討內容可說是涵蓋了聯聚中維大廈的標誌性特色。

聯聚中維大廈Kuma Tower，樓高42層樓，因層層包覆的簷板格外吸睛，整體外觀旋轉向上，每個單元板片尺寸角度各有變化，塑造獨特造型，營建成本與施工複雜度也大幅增加。加上不同深度的宜居陽台設計，讓綠意垂直延伸，體現建築師隈研吾與聯聚建設雙方的建築理念。

這次在帷幕單元的檢討上，聯聚團隊也特別針對太陽熱能透過率、室外反射率、遮蔽係數等玻璃特性，與隈研吾及事務所團隊成員，進行縝密的討論，整體材料不僅以美觀性作為考量，減碳節能也是重點，尤其聯聚中維大廈將申請綠建築標章，要求從生態、節能、減廢、健康等四個面向來進行檢視，使建築符合永續環保標準，過程中除了需檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等面向，也都符合綠建築標準，相信將能吸引同樣重視ESG永續原則的企業入駐。

此外，承襲聯聚以及隈研吾對於建築、環境與人和諧關係的思考，聯聚中維大廈除了擁有2380坪壯闊基地外，更規劃了1500坪的城市公園，作為送給城市最美好的禮物。以往商辦的形象是比較嚴肅的，聯聚嘗試將自然元素融入場域，賦予中維大廈不一樣的生命。聯聚創辦人江韋侖特別囑咐團隊，打造一處24小時的公園，不只進駐企業員工能夠走入，周邊的鄰居也都能前來散散步，更細心地為嬰兒推車等親子族群設想，規劃打造無障礙的綠色步道。在基地現場，更可以看到來自原址的一棵環抱老樟樹，樹齡高達兩百歲，未來將植於聯聚中維大廈入口處，老樟樹就像土地的見證者，於此靜候Kuma Tower的落成，相信藉由強強聯手的雙方穩健規劃與執行，將一步步實踐大師隈研吾提到的期許與目標，讓聯聚中維大廈成為聯聚、台灣、亞洲的新地標。