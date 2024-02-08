台中市東區干城跳蚤市場6日晚間發生火災，現場攤位集中區大批雜物助燃，火勢猛烈、濃煙沖天，造成攤商損失慘重。警方事後調閱監視器影像，發現一名可疑男子在案發現場徘徊後，雜物堆立即冒出熊熊火光，懷疑可能是惡意縱火，7日下午循線逮捕涉嫌縱火的70歲謝姓男子，目前詳細原因仍待警方進一步偵訊。

台中市消防局6日晚間21時32分獲報，東區復興路五段、自由一街的干城跳蚤市場起火，派遣第七大隊、東英分隊等6個單位，出動消防車15輛及消防人員47名前往搶救，緊急佈水線灌救，由第七大隊大隊長張國賢擔任指揮官。

干城跳蚤市場以販售二手商品為主，攤位集中區堆放大量雜物，火勢一發不可收拾，濃煙沖天、火舌竄燒，不少民眾及攤商聽到消息，到場焦急圍觀。

台中市消防局表示，火勢已於晚間21時52分控制、22時12分撲滅，燒毀內部攤位及2台貨車，燃燒面積約20平方公尺，財務損失待查，起火原因由火調人員進一步調查中。

經警方連夜調閱市場周遭監視器，釐清案發前後經過現場人車，過濾可疑人士，翌（7）日清晨會同消防局火調人員勘驗起火原因，又調閱市場內監視器畫面，鎖定一名可疑黑衣男子於案發前獨自進入該市場，逗留短暫時間後離去，該市場就發生火警，嫌疑重大。

警方立即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於同日下午緝獲涉嫌縱火謝姓男子（70歲）到案，為維護社會秩序及市民人身安全，警方除移送臺中地檢署，亦建請予以羈押。

分局長謝有筆表示，春節期間治安、交通維護不會打烊，務必要讓民眾「攏過好龍年」；同時也在此鄭重呼籲，不要以為警察會因為年節有所懈怠，遇到匪徒宵小妄想挑戰社會安全，必定雷霆出擊，全力緝拿到案。