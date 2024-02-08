南韓女團「少女時代」成員潤娥，在女團時期就憑著甜美外表與清新氣質，深受許多粉絲喜愛，日前她，暌違6年再次登台，吸引3000位粉絲到場支持。最近她現身仁川機場被媒體捕獲，只見她幾乎素顏，但臉還是白到在發光，照片美翻不少粉絲。

潤娥在粉絲見面後返韓抵達仁川機場，只見她身穿無領白色小香風西裝外套，下身穿著黑色西裝寬褲，腳踩黑色尖頭跟鞋，頗有OL通勤風格，一頭亮麗的秀髮披散肩頭，而她的臉上幾乎脂粉未施，看來幾乎素顏，但肌膚依舊白到像在發光，完全看不出來已經33歲，宛如青春少女。

事實上，潤娥近期睽違6年來台舉辦見面會，3000張票券瞬間完售，在現場她熱跳〈Gee〉、〈說出你的願望〉，還應粉絲要求加碼〈FOREVER 1〉；此外，號稱中文10級的她還唱了一小段由孫盛希演唱的《想見你》電影版主題曲〈眼淚記得你〉，自認唱得不完美的她，羞喊「再唱一次」，讓粉絲大飽耳福。

這次潤娥來台時間很趕，沒機會先吃晚餐，只吃了粉絲應援送的香腸，在見面會開頭也吃了主辦單位準備的地瓜球，因地瓜球也叫QQ球，她聽了QQ的發音覺得很可愛，也跟著一直重複說：「QQ球！」可愛的舉動融化不少粉絲的心。