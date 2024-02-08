NBA上季MVP、七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）因為左膝半月板破裂而開刀，不只本季是否提前報銷，原定出征今夏巴黎奧運的計畫也蒙上陰影。執掌美國隊兵符的勇士教頭科爾（Steve Kerr）表示，本周已傳訊息祝恩比德早日痊癒，他也會為這位明星中鋒祈禱，希望來得及趕上巴黎奧運。

「我們祈禱他這個夏天能夠健康出賽，」科爾在今天勇士對七六人賽前談到恩比德，「他是個非常棒的球員，我們很興奮他是我們計畫（奧運）的一部份。」

恩比德擁有美國、法國、喀麥隆國籍，他在去年10月告知美國籃協，經過超過1年的考慮，決定在巴黎奧運代表美國出賽。「過去幾年來，我的每個決定都是從家庭考量，包括有機會代表美國，我兒子出生的國家來出賽。我愛我的祖國，但我真的很想打奧運。」

美國籃協預計要到今年春天才會公布奧運代表隊名單，但只要恩比德保持健康，肯定名列12人正選名單，如今卻因他的受傷開刀而畫上問號。科爾說，除了給予祝福，養傷復健的部分他也幫不上忙，「我們希望他恢復健康並做好準備，如果不行，也只好忍痛換人。」