台灣旅遊團客赴陸旅行開放還剩下不到一個月，旅行業期待並籌備已久，卻在交通部觀光署昨天臨時喊卡下，業界一片哀嚎聲「恐怕年後要失業了」。全國商總主席賴正鎰8日說，昨晚到今天早上電話接不完，旅行業者都表達強烈的憤怒態度，直呼被騙了，相關行業開始串聯，準備年後發動萬人北上街頭抗議政府朝令夕改，打破旅行業飯碗。

交通部先前宣布今年3月1日起解除「禁團令」，將開放我國組團赴陸旅遊，突然急轉彎稱「因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排」，又片面宣布改變「M503等航路運行方式」，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。圖為旅行社領隊在桃機出境大廳等候團員前來集合報到。（陳麒全攝）

賴正鎰說，「選舉已經結束了」，政府應該要遵照選前的承諾，在三月開放台灣團客赴陸旅遊，去年底各家旅行社就都已經開始廣告宣傳，收攬團客，幾乎三到五月的都已經客滿，六、七月的也都已經有七成，眼看都箭在弦上，還剩下不到一個月，大家忙到年前，還在開心說赴陸團客業績滿滿，沒想到年前的最後一個上班日，卻傳來噩耗，一個行政命令就讓旅行業界的美夢毀之一旦，大家都措手不及。

商總賴正鎰呼籲選舉已經結束，請政府優先顧經濟，兌現開放諾言。（鄉林提供／王莫昀台北傳真）

過去兩岸旅遊交流最繁榮之際，台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為台灣帶入龐大旅遊商機，尤其疫情之後，各國都開放邊界，各國入境遊客去年都已經恢復到2019年之前的七、八成，甚至超過2019年前的旅遊人數，唯獨台灣卻還在大搞意識形態，棄旅行業與人民權益於不顧，才會導致去年僅有640萬人次，離2019年的來台2000萬人次甚遠。

賴正鎰表示，民進黨政府都不設法去跟大陸相關單位交流，還沒有等到對方說法，就急著片面宣布禁招赴陸旅行團，一下就害死所有旅行業者。「陸客不能來台灣，數十萬旅行業相關家庭就已經很慘了，現在又禁止團客去大陸」，簡直是雪上加霜。

他說，政府突襲式的宣佈，當他得知交通部觀光署的理由是對岸沒有表達善意，但是時間還沒有到，政府何不等到過年後再來看情況，都還來得及，為何要選在年前宣布如此殘酷的事實，讓從事旅行業的家庭情何以堪，讓人先過「難過的年，憂愁的年」，簡直就是犧牲旅行業者與消費者的權益。

他指出，選前說要加大兩岸交流，蔡總統與未來的賴總統都這樣說，但選後送給旅行社業者的新年禮包竟然是要求旅行社停止招攬赴陸團客，這形同就是假開放名義來騙選票，他不懂政府為何要把政治與經濟綁在一起，禁止業者組團到大陸旅遊，是要懲罰誰？誰受傷最嚴重？恐怕是台灣的旅行業者跟旅客權益？嚴重後果將會是兩敗俱傷。

賴正鎰呼籲政府應更加重視兩岸議題，應該多釋出善意，加強互動，趕緊討論兩岸旅遊及航班等議題，朝著更大的開放與交流前進。聯合旅行業與遊覽車等相關業者這幾天都在一起討論因應之道，年後展開更大規模的連署陳情，甚至不排除上街表達抗議。