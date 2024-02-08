劉德華主演並擔任監製的電影《潛行》是他花了很多心血的作品，找來林家棟、劉雅瑟、林雪、任達華、彭于晏等演員共同飆戲，此外，劉德華也找來過去合作過的老朋友客串，其中就包含40年前在《神鵰俠侶》裡飾演一隻雕的「雕兄」孖大師傅，也讓觀眾看到他脫掉戲服後的真面目。

劉德華曾在1983年版《神鵰俠侶》中飾演主角楊過，當時21歲的他把楊過一開始桀驁不馴的樣子詮釋的很好，和陳玉蓮飾演的姑姑小龍女，都深受觀眾喜愛，甚至金庸本人都說這個版本是「最符合小說的一部」。

這次劉德華新電影《潛行》找來一幫認識多年的龍虎武師演出，其中一位就是在《神鵰俠侶》中和楊過出生入死的「鵰兄」孖大，兩人終於再度合體，孖大也透露，在劉德華還沒走紅時，兩人都一起開工、一起蹲在路邊吃飯，讓他印象最深刻的是拍《神鵰俠侶》時，他演一隻鵰，早晚都和劉德華在一起，一起拍外景戲，一起吊鋼絲，晚上則一起在室內演文戲，讓他直呼「我記得好清楚」。

另一位老兄弟財哥則表示和劉德華合作時間不算長，但在戲中卻常被劉德華打，1994年兩人合作電影《刀劍笑》則是最困難、最辛苦，他還透露劉德華很厲害能記得九成動作，記性很好。另一位張華則分享和劉德華一起拍廣告吊鋼絲的事，當時劉德華跟他說有什麼事可以跟他說，那時因為老闆就在一旁讓他不敢亂說話，所以沒有回答他，讓他覺得很遺憾。