歐洲許多國家至今仍保留君主制，而身為皇室成員總會給外界多一份想像和神秘的空間，現年37歲的德國薩克森公主芝妮雅薩克森（Xenia Florence Gabriela Sophie Iris）最近卻大方接受《花花公子》的邀約登上封面，且她在照片中大膽脫光，挑戰全裸尺度，成為首位登上該雜誌並全裸的皇室成員。

《花花公子》1953年由休海夫納（Hugh Hefner）創辦，至今已成功邀約不少名人寬衣解帶擔任封面女郎，根據外國媒體報導，近日芝妮雅薩克森成為封面人物，她的曾曾祖父是薩克森王國韋廷王朝的最後一位國王腓特烈奧古斯特三世（Friedrich August III），對於這次全裸拍雜誌，芝妮雅薩克森受訪認為，如果曾曾祖父還在世，「他會批准的」。

芝妮雅薩克森表示，對曾曾祖父的印象感覺是幽默、有愛心的人，兩人之間有種特殊的相似感，問到家人是否答應？芝妮雅薩克森低調回應，家人容忍她這次做出這樣的決定，如果之後她發現家人有買雜誌的話，自己會感覺到很驚訝。

芝妮雅薩克森說，這次她願意脫衣，主要是呼籲女人不需要為了迎合外在審美觀改變自己的身體，她坦言自己有點妊娠紋，但不介意展現出來，因為「每個女人生來就是美麗的」。先前她曾上過實境節目，而她是唯一沒進廠維修過的人，其他人都接受了很多手術，因此在拍攝時，她意外感覺到自己對其他人不具威脅性。

芝妮雅薩克森先前也曾推出過自傳書籍，剖析她的家族，引來貴族成員抨擊，甚至有人向媒體發聲明，質疑她的血統和行為的正當性，認為是「韋廷家族的不幸」，但芝妮雅薩克森似乎不以為意，受訪時僅強調：「我從來沒有依據自己的外表，決定我該有多喜歡自己」。