2024年2月8日新北市／為維護轄區居民過節返鄉及出外旅遊期間住家安全，樹林警分局特別於春節前後在轄內設置「機動派出所」。（新北市樹林警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

農曆春節將近，民眾採買年貨人潮增加，樹林分局特別於春節前後在轄內博愛街市場設置「機動派出所」，加強各項治安、交通、為民服務及犯罪預防等工作，讓警察更貼近民眾，充份發揮勤務效能及增加見警率，讓民眾感受到安心。

為維護轄區居民過節返鄉及出外旅遊期間住家安全，警方「舉家外出住居安全維護」服務措施，於收到申請後，會在住家周邊彈性設置巡邏箱，加強巡邏，提供24小時不打烊持續服務，為外出民眾守護住家安全。