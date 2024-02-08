福特（Ford Motor）上季財報優於預期，帶動周三（7日）股價大漲6%，不過，電動車虧損超乎預期，去年第4季每輛Model E平均損失逾47000美元（約台幣147萬元），不堪電動車業務巨額虧損壓力，高層表示，下一代電動車「只有在能夠獲利的情況下」才會推出。

路透報導，福特正在改變其電動車策略，以應對過去1年電動車需求疲弱與特斯拉掀起的價格戰，因此，該公司將放緩120億美元的電動車投資，可能會推遲一些即將推出的電動車。

福特財報揭露，去年第4季每輛Model E平均損失超過47000美元（約台幣147萬元），全年Model E稅前大虧47億美元，估今年虧損將擴大到50億~55億美元（約台幣1568億~1725億元）。

Model E電動車業務負責人賈賈（Marin Gjaja）表示，下一代福特電動車「只有在能夠獲利的情況下」才會推出。

福特電動車業務今年將持續狂燒錢，財務長勞勒（John Lawler）認為，電動車業務需要獨立，需要盈利並提供高於其資本成本的回報，而不受排放合規效益的影響，並強調下一代電動車「將實現盈利並回收成本」。

福特上季每股盈餘0.29美元，比先前預估0.13美元高出一倍多；上季營收460億美元，也優於分析師預期的403億美元。2023年營收達1762億美元，年增11%；稅前利潤為 104億美元，淨利潤43.3億美元，成功由虧為盈，並將發放每股0.18元股息，回饋股東。