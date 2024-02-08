今（8日）威力彩晚上開獎，頭獎金額上看3.1億元，《搜狐網》點名3星座今天財星高照，橫財運強旺，到彩券衝一波好運，有機會中大獎，變身超級大富豪，過個最富有的新年。

▌雙魚座

雙魚可說時來運轉，喜事連連，今天做的決定將影響未來的生活和事業發展，建議以謹慎眼光為未來做長遠規畫，今天雙魚各方面運勢好，財運也很旺，可說是招財聚福，財運亨通，如果能把握住良機，盡力嘗試，就能收穫更多的好運和財富。

▌金牛座

金牛今天會遇到貴人加持，不只在事業上相助，還能連帶提高生活品質，今天正財運普通，但橫財運非常旺，被財星照耀閃閃發光，出手就能見財，非常適合到彩券行衝一波，或許有一夜致富的機會，千萬不要錯過了。

▌牡牛座

牡羊近期「苦盡甘來」，今天起就開始轉運，事業迎來新轉機，有望升職加薪，再創高峰，不僅正財運順暢，同時也有偏財運，可以輕鬆獲得財富，收到多筆或一筆大財，這樣的機會可不是天天都有，要多加把握。