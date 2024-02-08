又一位D槽女神結婚！日本成人女優西村妮娜昨（7日）發文宣布：「我，西村妮娜，結婚了！」同時透露步入家庭後，還是會持續拍片，「不可能因此引退」。

西村妮娜擁有J罩杯的波霸身材，出道14年以肉感聞名，曾多次引退和復出。昨（7日）她在社群X無預警拋結婚的震撼彈：「我，西村妮娜，結婚了！我是一個真正的已婚女性。」她表示，雖然AV女優宣布結婚的情況並不常見，但她覺得這是一件幸福的事情，而且已經出道14年、到了適婚年齡，應該不會因為結婚而掉粉。

女優西村妮娜宣布結婚。(圖/X@nina_nishimura)

西村妮娜亦表示，不想隱瞞自己生活中的快樂和幸福，所以真誠地把好消息告訴所有支持她的粉絲；同時，西村妮娜也向粉絲掛保證絕不會因為結婚而引退，盼望能繼續獲得支持。

喜訊傳開後，同為女優的友田彩也香留言祝福：「哇，好漂亮啊！恭喜妮娜」，西村妮娜感動地回謝謝，並表示會盡最大的努力實現與友田彩也香合作的夢想。截稿前，該篇文章已有3千多人按讚、近500人留言祝賀。

女優西村妮娜以豐滿身材而聞名。(圖/X@nina_nishimura)

台灣AV達人一劍浣春秋也在成人論壇《playno1》發文談論西村妮娜的婚訊，並提到大多數女優都不缺男友，甚至有不少人隨著年紀增長而結婚的，「像我的工作因為要替女優訂機票會看到她們的護照，就偶爾會發現有人改了姓，那不是結婚就是離婚。」至於女優婚後是否能拍片？一劍浣春秋指出，對女優來說工作和結婚大多是平行線，不能混為一談，「所以西村ニーナ(西村妮娜)很明白說了，婚後她還是AV女優，請大家繼續支持她的作品也請片商多多給她Offer〜」。