每年農曆春節，商家都開始賣春聯、糖果、年菜、伴手禮、新衣等準備過年，但一名30多歲的網友感嘆，他過了30多個年，感覺年味一年比一年淡，從前過年都會放鞭炮，走在路上都是鞭炮味、去親戚家拜年，現在過年大家都出國玩沒有團聚的感覺，連網友們也有感「今年真的特別沒有年味」。

原PO昨天在PTT發文，過了30多個春節，感覺台灣過年一年不如一年，以前過年是放鞭炮、去親戚家拜年，看電視迎新年節目，走在路上都有鞭炮味。現在環保意識抬頭，放鞭炮被禁，加上少子化，大家過年都逃離台灣出國度假，年味變淡很多。

貼文PO出後，引起一票人共鳴，「今年年味淡+1，意外」、「現在大家庭變小家庭，沒那個FU了，小家庭隨時可以找時間回家，大家庭過年大場面才會一起出現」、「今年真的特別沒有年味耶！在路上走一點氣氛都沒有，身邊也一堆都是準備出國玩，不打算在台過年的人」、「並不是一年不如一年，而是過往的氛圍只會存在於那個時代」。

但也有網友表示，「百貨公司很多年味很不錯啊」、「你發得起紅包就有年味了，親戚都會來跟你拜年」、「要熱鬧去拜年10家長輩，給對方小朋友發紅包就有」、「大陸年味還是很濃」、「我家過年還是很有年味，年味是要大家努力營造出來的」。