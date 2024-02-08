彰化縣員林市昨天晚間驚傳命案，1對年逾7旬的高姓兄弟疑因祭拜祖先時口角，其中71歲的弟弟竟憤而持刀刺殺75歲的哥哥後逃逸，案發後高兄送醫不治，高男則在案發後3個多小時於南投縣落網，全案由檢警偵辦中。

昨晚7點18分，彰化縣消防局獲報，員林市大峰里麒麟巷411號對面有人打架受傷，1名男子傷勢嚴重，需要緊急救護。

消防局派遣員林消防分隊人車到場，救護人員經家屬指引，發現男子呈現坐臥於走道，且已沒有呼吸及心跳，其頭部有開放性骨折，顏面及胸口多處撕裂傷疑似遭利器割傷，救護人員立即給予適當處置，並送往員林基督教醫院。

院方雖全力搶救，然該名男子疑因遭利器所傷，且傷勢過於嚴重，於昨晚9點多時慯重死亡。

警方初步調查指出，這起命案起因疑似是71歲高姓男子與75歲的哥哥昨晚在祭拜祖先時起口角，高男涉嫌憤而持刀刺殺哥哥後逃逸。

經查，已70幾歲的高姓兄弟雖住得近，但兩人長年感情不睦，昨晚兩人在過年前要祭拜祖先時，高男疑因不滿哥哥不讓他拜，兩人因此爆發口角，因此釀成憾事。全案已報請檢察官偵辦，以釐清凶嫌作案動機。