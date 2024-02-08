過年期間要特別小心假鈔流竄，一名男子表示，身邊一名好友跟他抱怨，搭計程車找的500元，竟是玩具鈔票，上面印有「魔術印製廠」、「魔術鈔票」等字樣，若不仔細看就像真的難以辨認，提醒網友要特別注意。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，朋友日前搭計程車，下車後才發現司機找的500元鈔是玩具假鈔，他呼籲過年期間找的要睜大眼睛看清楚。

從他上傳的圖片來看，500元玩具鈔乍看之下完全沒有異狀，但仔細看才發現最下方本來應該是「中央印製廠」，卻寫著「魔術印製廠」，鈔票上的「中央銀行」旁邊的紅色印鑑字樣也被惡搞成「魔術鈔票。」圖文引發千名網友關注，也釣出不少苦主哀號喊「真假難辨」。

中央銀行曾提醒民眾，玩具鈔主要用途為文具、道具或教學使用，外觀和真鈔有明顯差異，且會清楚標示可識別非真鈔的警語，民眾也可以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，是否有有凸起的觸感；查看有沒有浮水印、鈔票翻轉時油墨有無變色等，以防拿到假鈔。