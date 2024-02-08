NBA交易期限將在台灣時間周五凌晨2時截止，東區「爐主」活塞發動兩筆交易，先用今年的第2輪選秀權換來爵士前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），再把1月下旬才傷癒復出的控球後衛莫里斯（Monte Morris）送給並居西區龍頭的灰狼，換來米爾頓（Shake Milton）、布朗（Troy Brown Jr）與2030年的次輪選秀權。

28歲的米爾頓上季在巫師出賽62場含61場先發，繳出生涯新高的場均10.3分、5.3助攻，但本季在活塞因傷缺席頭43場例行賽，直到上月下旬才以替補身分復出。儘管復出6戰的投籃命中率僅36.4％、場均4.5分，然而他在生涯至少有1000次助攻的球員中，助攻／失誤比為史上次高的數字，仍值得期待。

莫里斯目前是3年總值2770萬美元合約的最後1季，除了提升灰狼的板凳深度，更將帶來寶貴的季後賽經驗。他在金塊打過48場季後賽（含10場先發），也有助於改善灰狼最近的疲軟進攻。灰狼從1月20日以來，已經輸掉4場在第4節曾有雙位數領先的比賽，為NBA同期之最。

義大利國手豐泰奇歐本季在爵士先發出賽34場，場均8.9分、三分球命中率39％。消息來源指出，本季無望的活塞把豐泰奇歐視為長期戰力，今夏可望與其敲定長約。