台中市東區干城跳蚤市場6日深夜大火，火勢猛烈、濃煙沖天，攤位區慘遭燒毀、2輛貨車也遭殃，所幸，無人傷亡。警方查獲70歲謝姓老翁涉嫌縱火他到案坦承犯行，直稱：「想吃牢飯！」。（本報資料照片／陳淑芬台中傳真）

台中》中市干城跳蚤市場深夜大火 縱火7旬老翁：想吃牢飯

台中市東區干城跳蚤市場日前晚間大火，攤位區大批雜物助燃，火勢猛烈、濃煙沖天，台中市消防局出動救援緊急佈水線灌救，深夜22時許撲滅火勢，攤位區慘遭燒毀、2輛貨車也遭殃，所幸，無人傷亡。警方調閱監視畫面，昨天查獲70歲謝姓老翁涉嫌縱火，據了解，他到案坦承犯行，竟直說：「想吃牢飯！」，藐視大眾公安態度，讓警方搖頭。

中市干城環保市場攤販區2月6日晚間9時許起火燃燒，火勢沖天、濃煙瀰漫，中市警三分局及消防局緊急封鎖現場搶救，火勢當晚22時許撲滅，所幸，無人傷亡，但市場內攤位及棚架被燒得焦黑，還有2輛貨車遭焚燒毀損，燃燒面積約20平方公尺。

中市警三分局成立專案小組漏夜調閱周遭監視器影像，7日會同消防局火調人員勘驗現場，並調閱市場內部監視器，經清查過濾相關畫面，發現1名穿著黑衣男子在案發前獨自進入市場，短暫逗留後離去，現場就起火燃燒，嫌疑重大。

警方報請檢察官指揮偵辦，7日下午緝獲70歲謝姓老翁。據了解，謝翁到案坦稱，他以打火機點燃市場攤位內雜物引燃火勢，至於犯案原因？他說：「想吃牢飯」。

警詢後，依涉嫌縱火罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押。