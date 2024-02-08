王少偉和「性學博士」許藍方自2021年爆出緋聞，多次被拍到出雙入對，雙方始終否認戀情，而許藍方今年成為醫美診所的年度形象代言人，得到價值百萬的代言費，被爆出就是王少偉幫忙牽線，然而原本代言7年的王俐人得知被撤換時相當傻眼，對此她無奈地回應。

今(8)早《鏡週刊》報導王俐人一直擔任某醫美診所形象代言人長達7年，但今年卻換成許藍方，疑似是因為王少偉跟診所老闆是多年好朋友，經由他的牽線，許藍方拿下這個價值百萬的代言，讓王俐人得知後非常傻眼。畢竟王俐人與王少偉多年前也傳過緋聞，被媒體爆料王少偉送過王俐人項鍊，最後他自己澄清是送T-Shirt。

據《TVBS新聞網》報導，王俐人去年12月跟醫美診所合約到期，她也沒有特別關心下個接棒的代言人是誰，與王少偉認識十幾二十年了，沒什麼好尷尬的。王俐人樂觀地表示新的一年有新的開始，喊話自己沒有退休，歡迎各大節目邀約。

女星王俐人出演《麻辣鮮師》出道，外型甜美的她還是美國哥倫比亞大學英文系畢業，曾岀演多部影視作品，2021年12月嫁給小7歲演員男友林琮軒，夫妻生活甜蜜，她從事餐飲業近7年，開設地中海料理私廚，自己擔任廚師，後因疫情轉型餐酒吧，也投資蔬食餐廳，事業表現相當亮眼。