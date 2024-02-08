雲林縣小天使發展協會目前服務100多名智能障礙、自閉症、腦性麻痺、唐寶寶，該會設在斗六市西平路的「心心小作所」安置18名成年的身心障礙大孩子，教導做手工餅乾、烘焙堅果，今年將再設置日照中心，所需經費相當龐大，希望民眾、機關多多買餅乾做愛心，1、2盒也不嫌少。

小天使發展協會是由雲林縣家有身心障礙孩子的家庭所組成的團體，互相交流打氣、分享經驗，設有身心障礙者日間作業設施小型作業所，提供中度、高職畢業身心障礙孩子工作機會。

小天使平日周末也開設感覺統合班、音樂治療的「普龍共樂團」，寒暑假則開設托顧班，預定今年在斗六市區開日照班，照顧15名重度、極重度、無工作能力的大孩子。

小天使發展協會主任、也是身心障礙孩子的母親林甘表示，協會裡各種身心障礙孩子都有，目前自閉症、智能障礙比較多，如果高職前沒有訓練完成，就差不多定型了。

林甘說，為培訓各種障礙程度不同的孩子有一技之長而成立「小作所」，透過做手工餅乾、烤餅乾為途徑，功能好的可以協助手工餅壓模、包裝，能力中等的可以摺紙盒、貼貼紙，想辦法找工作給他們做。

林甘表示，小天使小作所的堅果烤得很好，原料生豆是向貿易公司採購，都有通過品檢，手工餅乾也很好，希望各界踴躍支持，可能景氣不佳，許多公司行號說不送禮，今年買氣較去年差。

日前有善心人士舉辦拔蘿蔔作愛心，播撒6分地白蘿蔔讓民眾免費採摘10斤，其餘隨意捐款，總計收到8萬多元善款全數捐給小天使協會。為了細水長流，小天使協會歡迎民眾多採購堅果、手工餅乾禮盒，個人或家庭或公司行號都可以，數量也不拘。

小天使的餅乾禮盒圖案十分生動活潑，是一名就讀斗南國小六年級身心障礙孩子的繪畫作品。